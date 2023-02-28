Neil Marcos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neil Marcos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neil Marcos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neil Marcos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neil Marcos 11 Mayıs 1992 tarihinde Chincha şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Neil Jaime Marcos Morán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neil Marcos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Neil Marcos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 29 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Neil Marcos'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Neil Marcos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/neil_marcos/

Neil Marcos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neil Marcos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Neil Marcos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neil Marcos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında C. Vallejo U20

1 Ocak 2011 yılında U. Comercio U20

1 Ocak 2012 yılında Sport Boys

1 Ocak 2013 yılında San Simón

1 Ocak 2015 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2018 yılında Comerciantes

7 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Unión Comercio

29 Şubat 2020 yılında Atlético Grau

1 Temmuz 2022 yılında Unión Comercio

31 Aralık 2022 yılında Atlético Grau

Neil Marcos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neil Marcos şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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