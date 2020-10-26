Nejat Alp kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Taverna müziğinin önde gelen ismi Nejat Alp uzun bir aradan sonra Star TV ekranlarında sevilen şarkıları ile seyircileri keyifli dakikalar yaşattı. Peki Nejat Alp kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nejat Alp şarkıları nelerdir?

NEJAT ALP KİMDİR?

İstanbul Süleymaniye’de dünyaya gelen ve 1952 doğumlu Ne jat Alp akrep burcudur.

İlkokulu Cerrahpaşa Deneme İlkokulunda tamamlamış ardından, Özel İstanbul Koleji’nde Orta ve Lise tahsilini tamamlamıştır. Üniversite eğitimine aile sorunları nedeni ile devam edemeyen usta sanatçı Lise eğitiminin ardından, emlakçılık ve balıkçılık gibi mesleklerle uğraşmıştır. Ayrıca bir süre dayısının yanında çalışmış bu çalıştığı süre içerisinde Mavi Yıldızlar adlı bir müzik grubu ile tanışarak müzik dünyasına giriş yapmıştır.

Usta sanatçı Nejat Alp aslen Artvin, Hopa’lıdır. Babası Necmettin Alp Hopa, annesi Perihan Hanım ise Ayvalık doğumludur.

2017 yılına kadar yaşantısını İstanbul’da sürdürmüş, ardından eşi Dilek Hanım ile Bodrum’a yerleştiği açıklanmıştır.

NEJAT ALP ŞARKILARI, ALBÜMLERİ

Nejat Alp 2 (1977)

Tavernadan Sevgilerle (1979)

Evlendiğin Gün (1980)

Tavernada (1984)

Yenildim Gözlerine (1985)

Büyümü Yaptın (1985)

Tavernada 2 (1985)

Boğaziçi Geceleri (1986)

Sitemim Var (1986)

Mehtaplı Geceler (1986)

Romantik Taverna (1986)

Canımdan Can İste (1987)

Bir şey Unutmadın Mı (1987)

Tövbe (1987)

Bizim Taverna (1987)

Sevenlerin Tavernası (1987)

Sabret Gönül (1987)

Seninleyim - Sıksa Da Canımı (1988)

Dön Be Kadınım (1988)

Yandı Gönlüm (1989)

Sultanım (1989)

Gökten Üç Elma Düşsün (1990)

Londra Konseri (1991)

New York Konserleri '92 (1992)

Her Mevsim (1996)

Yasak Aşk (1999)

Nerdesin (2000)

2006 Berlin Konseri (2006)

Bir Öpsem (2007)

Nabza Göre Şerbet (2011)

Can-I Gönülden (2013)