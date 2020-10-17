Nejat İşler' e “suçu ve suçluyu övme” soruşturması açıldı!

Ünlü oyuncu Nejat İşler hakkında bir sosyal medya kullanıcısı tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar edildi. Verilen ihbarda İşler' in, sosyal medya hesabından 16 Temmuz 2016 senesinde " Emir geliyor. Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyorsun. Kafanı kesip vatan haini diyorlar. Emir geliyor. Doğu’ya gidiyorsun. Ölüyorsun. Şehit diyorlar” şeklinde ifadede bulunduğu için ve İşler gibi kişilerin halkı kışkırtmak ve ülkenin bölünmesini desteklemek amaçlı paylaşım yaptıkları belirterek şikayette bulundu.

Söz konusu ihbarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi üzerine savcılık İşler hakkında “suçu ve suçluyu övme” halinden soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Savcılık, şüpheli Nejat İşler'in tespitine yönelik yapılan araştırma neticesinde adresinin Muğla ili Bodrum ilçesi olduğunu, soruşturma işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargı hudutları haricinde kaldığını belirterek dosyayı “yetkisizlik” kararı vererek Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.