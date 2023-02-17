Nejc Ajhmajer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Ajhmajer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Ajhmajer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nejc Ajhmajer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nejc Ajhmajer 22 Nisan 2003 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nejc Ajhmajer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Nejc Ajhmajer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nejc Ajhmajer'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nejc Ajhmajer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nejc Ajhmajer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nejc Ajhmajer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nejc Ajhmajer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NK Maribor U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Celje

Nejc Ajhmajer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nejc Ajhmajer şuan NK Celje takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Nejc Ajhmajer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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