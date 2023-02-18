Nejc Bracko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Bracko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Bracko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nejc Bracko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nejc Bracko 2 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nejc Bracko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nejc Bracko, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 13 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Nejc Bracko'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nejc Bracko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nejc Bracko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nejc Bracko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nejc Bracko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2018 yılında Kety Bistrica

30 Haziran 2019 yılında NK Aluminij U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Rogaska

13 Şubat 2020 yılında Kety Bistrica

Nejc Bracko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nejc Bracko şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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