Nejc Dermastija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Dermastija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Dermastija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nejc Dermastija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nejc Dermastija 20 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nejc Dermastija Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nejc Dermastija, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nejc Dermastija'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nejc Dermastija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nejc Dermastija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Temmuz 2022 yılında NK Bravo U19
25 Ağustos 2022 yılında ND Ilirija U19
Nejc Dermastija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nejc Dermastija şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Nejc Dermastija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
Slovenya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
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