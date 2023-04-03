Nejc Dermastija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Dermastija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nejc Dermastija kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nejc Dermastija ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.