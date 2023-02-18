Nejc Doplihar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Doplihar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Doplihar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nejc Doplihar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nejc Doplihar 22 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nejc Doplihar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nejc Doplihar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına - tarihinde katılmıştır. Nejc Doplihar'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nejc Doplihar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nejc Doplihar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nejc Doplihar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nejc Doplihar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nejc Doplihar şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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