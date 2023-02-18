Nejc Gradisar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Gradisar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Gradisar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nejc Gradisar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nejc Gradisar 6 Ağu 2002 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nejc Gradišar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nejc Gradisar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nejc Gradisar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nejc Gradisar'nin NK Rogaska ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nejc Gradisar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nejc Gradisar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nejc Gradisar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nejc Gradisar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Bravo

19 Ağu 2021 yılında NK Brezice 1919

31 Aralık 2021 yılında NK Bravo

14 Şubat 2022 yılında NK Rogaska

30 Haziran 2022 yılında NK Bravo

1 Temmuz 2022 yılında NK Rogaska

Nejc Gradisar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nejc Gradisar şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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