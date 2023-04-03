Nejc Krivec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Krivec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Krivec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nejc Krivec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nejc Krivec 28 Temmuz 2005 tarihinde Gradec şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nejc Krivec Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Fuzinar U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nejc Krivec'nin NK Fuzinar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nejc Krivec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nejc Krivec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nejc Krivec şuan NK Fuzinar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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