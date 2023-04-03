Nejc Krivec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Krivec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nejc Krivec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nejc Krivec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.