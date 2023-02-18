Nejc Levec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Levec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Levec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nejc Levec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nejc Levec 5 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nejc Levec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nejc Levec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 13 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Nejc Levec'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nejc Levec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nejc Levec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nejc Levec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nejc Levec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2018 yılında NK Dob

Nejc Levec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nejc Levec şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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