Nejc Medved kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Medved Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Medved adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nejc Medved Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nejc Medved 24 Şubat 2003 tarihinde Ptuj şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nejc Medved Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK10 STARS yapmaktadır. Nejc Medved, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nejc Medved'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nejc Medved Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nejc Medved isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nejc Medved Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nejc Medved futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NK Maribor U19

8 Temmuz 2021 yılında NK Aluminij U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

Nejc Medved Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nejc Medved şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nejc Medved Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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