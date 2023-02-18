Nejc Pusnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Pusnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Pusnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nejc Pusnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nejc Pusnik 6 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nejc Pusnik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nejc Pusnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nejc Pusnik'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nejc Pusnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nejc Pusnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nejc Pusnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nejc Pusnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2017 yılında NK Triglav

23 Ağu 2018 yılında Rudar Velenje

18 Şubat 2020 yılında NK Rogaska

30 Haziran 2020 yılında Rudar Velenje

29 Temmuz 2021 yılında ND Ilirija

27 Ocak 2022 yılında NK Brinje Grosuplje

Nejc Pusnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nejc Pusnik şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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