Nejc Skok Jekovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Skok Jekovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Skok Jekovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nejc Skok Jekovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nejc Skok Jekovec 26 Haziran 2003 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nejc Jekovec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nejc Skok Jekovec Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nejc Skok Jekovec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nejc Skok Jekovec'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nejc Skok Jekovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nejc Skok Jekovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nejc Skok Jekovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nejc Skok Jekovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NK Triglav

Nejc Skok Jekovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nejc Skok Jekovec şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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