Nejc Vidmar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Vidmar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Vidmar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nejc Vidmar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nejc Vidmar 31 Mart 1989 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nejc Vidmar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GrupoKontinental yapmaktadır. Nejc Vidmar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 21 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Nejc Vidmar'nin NS Mura ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nejc Vidmar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nejc Vidmar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nejc Vidmar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nejc Vidmar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında NK Domzale

15 Ocak 2016 yılında NK Olimpija

3 Şubat 2022 yılında Ionikos Nikeas

30 Haziran 2022 yılında NK Olimpija

26 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

21 Ekim 2022 yılında NS Mura

Nejc Vidmar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nejc Vidmar şuan NS Mura takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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