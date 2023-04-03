Nektarios Diamantis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nektarios Diamantis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nektarios Diamantis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nektarios Diamantis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nektarios Diamantis 8 Ağustos 2005 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Νεκτάριος Διαμαντής şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nektarios Diamantis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nektarios Diamantis'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nektarios Diamantis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nektarios Diamantis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında PAO U19
Nektarios Diamantis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nektarios Diamantis şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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