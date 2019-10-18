Hakan Ural ve Seda Akgül'ün sunumunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta ilk bölümü ile bugün izleyici karşısına çıkacak. Programda ise neler konuşulacağı şimdiden merak konusu oldu.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural’dır. Babası annesi ile hiç evlenmedi, hatta 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu bile kabul etmedi. Ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. Fındıkzade’de anneannesinin evinde büyümüştür. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. Sonra da 19 yaşında evlendi. Sibel Can ile medyatik bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar’ın şu an oturdukları evleri o sattı.

2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı “İpsiz Recep” adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında “Araf Zamanı” adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

Sibel Can ile 11 yıl evli kalan Hakan Ural, 2005’te Saray Halı’nın sahibi Necati Kurmel’in torunu Ezgi Can ile hayatını birleştirdi. 2017 yapımı gündüz kuşağı programı Gel Konuşalım’da Seda Akgül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül 17 Haziran 1971’de Ankara’da doğmuştur. Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8'de görev almıştır. Avrupa Birliği’ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi'nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir.

TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV’ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014’te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D’ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz’da boşandı. Halen KanalD ekranlarında Kısmetse Olur isimli reality show programını sunmaktadır. Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli iki adet çok satan kitabın yazarıdır.