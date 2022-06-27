Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Nur Tuğba Namlı’nın programda yer almaması izleyicileri meraklandırdı. Programı izleyenler 'Neler Oluyor Hayatta Nur Tuba Namlı neden yok? Neler Oluyor Hayatta sunucusu neden değişti?' sorularını merak etti. İşte detaylar...

NELER OLUYOR HAYATTA NUR TUĞBA NAMLI NEDEN YOK? NELER OLUYOR HAYATTA SUNUCU NEDEN DEĞİŞTİ?

2015'te iş insanı Mustafa Namlı ile hayatını birleştiren Nur Tuğba Namlı, üçüncü bebeğini bekliyor. Hakan Ural canlı yayında verdiği müjdeyle, bebeğin cinsiyetinin erkek olacağını söylemişti.

Programın izleyicileri tarafından Nur Tuğba Namlı'nın bugün de programda olmaması soru işaretlerine neden oldu. Başarılı sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, covid-19 'a yakalandığını, 5 gün ekranlarda olamayacağını açıklayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gelişme sonrası Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim merak edildi.

Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim? İnci Bakraç kimdir, nereli, kaç yaşında?