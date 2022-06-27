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Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim? İnci Bakraç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Nur Tuğba Namlı'nın programda olmaması izleyicilerin dikkatini çekti. Peki Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim? İnci Bakraç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim? İnci Bakraç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın yayında yer almaması izleyici tarafından merak konusu oldu. Gelişme sonrası Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim merak edildi. Biz de haberimizde 'Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim? İnci Bakraç kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularına yanıt verdik.

Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim? İnci Bakraç kimdir, nereli, kaç yaşında?

NELER OLUYOR HAYATTA YENİ SUNUCU KİM? İNCİ BAKRAÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2004 yılından bu yana medya sektöründe olan İnci Bakraç Tunç Hürriyet Gazetesi, Show TV, FOX TV, Akşam Gazetesi gibi bir çok medya organında sunuculuk/spikerlik ve editörlük yaptı.

Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim? İnci Bakraç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şu an ise Neler Oluyor Hayatta sunuculuğu yapmaktadır.

Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim? İnci Bakraç kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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