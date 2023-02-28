Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelinho Quina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelinho Quina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelinho Quina 11 Mayıs 1987 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Nelinho Minzún Quina Asín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelinho Quina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nelinho Quina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nelinho Quina'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelinho Quina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nelinho8/

Nelinho Quina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelinho Quina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelinho Quina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelinho Quina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1997 yılında Sp. Cristal U20

1 Ocak 2005 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2006 yılında César Vallejo

1 Ocak 2007 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2009 yılında Universitario

1 Temmuz 2009 yılında KVC Westerlo

30 Haziran 2010 yılında Universitario

1 Temmuz 2010 yılında Juan Aurich

30 Haziran 2011 yılında Universitario

1 Temmuz 2011 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2013 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2014 yılında FBC Melgar

1 Temmuz 2015 yılında UTC

1 Ocak 2017 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2018 yılında Sport Boys

1 Ocak 2019 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Nelinho Quina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelinho Quina şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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