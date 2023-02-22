Nelson Abiam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Abiam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Abiam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nelson Abiam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nelson Abiam 23 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nelson Abiam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nelson Abiam, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nelson Abiam'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nelson Abiam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nelson Abiam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2021 yılında Wikki Tourists
Nelson Abiam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nelson Abiam şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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