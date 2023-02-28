Nelson Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Acevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Acevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Acevedo 11 Temmuz 1988 tarihinde Resistencia şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Fernando Acevedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Acevedo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Nelson Acevedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nelson Acevedo'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nelson Acevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Acevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson Acevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Acevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Defensa II

1 Temmuz 2009 yılında Defensa

1 Ağustos 2014 yılında Racing Club

1 Ocak 2016 yılında CA Unión

30 Haziran 2018 yılında Racing Club

18 Temmuz 2018 yılında CA Unión

20 Ocak 2020 yılında Defensa

24 Ocak 2021 yılında CA Unión

6 Temmuz 2021 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2023 yılında La Calera

Nelson Acevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Acevedo şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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