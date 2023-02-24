Nelson Augustin Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Augustin Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nelson Augustin Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nelson Augustin Cordoba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.