Nelson Augustin Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Augustin Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Augustin Cordoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nelson Augustin Cordoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nelson Augustin Cordoba 1 Mayıs 1999 tarihinde Bueno Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nelson Augustin Cordoba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LARA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nelson Augustin Cordoba'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nelson Augustin Cordoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nelson Augustin Cordoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2021 yılında OSK Igalo
Nelson Augustin Cordoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nelson Augustin Cordoba şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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