Nelson Azevedo Janelas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Azevedo Janelas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Azevedo Janelas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Azevedo Janelas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Azevedo Janelas 12 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Azevedo Janelas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nelson Azevedo Janelas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nelson Azevedo Janelas'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nelson Azevedo Janelas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Azevedo Janelas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nelson Azevedo Janelas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Azevedo Janelas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Anderlecht U21

3 Eylül 2018 yılında Standard U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında La Louvière

Nelson Azevedo Janelas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Azevedo Janelas şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nelson Azevedo Janelas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RSC Anderlecht

Belçika U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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