Nelson Balongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Balongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Balongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Balongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Balongo 15 Nisan 1999 tarihinde Tongeren şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kongo DC,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Felix P. Balongo Lissondja Vha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Balongo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Valentin Balongo yapmaktadır. Nelson Balongo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nelson Balongo'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nelson Balongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Balongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson Balongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Balongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında STVV Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında St. Truiden U17

1 Temmuz 2016 yılında St. Truiden U19

5 Eylül 2017 yılında Boavista U19

31 Ağustos 2018 yılında St.Truiden U21

1 Temmuz 2019 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2022 yılında LKS Lodz

Nelson Balongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Balongo şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nelson Balongo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Standard de Liège (-2013), St. Truiden (2013-2017), FC Boavista (2017-2018)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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