Nelson Cabanillas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Cabanillas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Cabanillas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Cabanillas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Cabanillas 8 Şubat 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Jhonny Luis Cabanillas Jesús şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Cabanillas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Nelson Cabanillas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nelson Cabanillas'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nelson Cabanillas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nelsoncj.2000/

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Nelson Cabanillas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Cabanillas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Nelson Cabanillas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Cabanillas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Universit. II

1 Mayıs 2018 yılında San Luis U20

25 Eylül 2018 yılında San Luis

15 Ocak 2019 yılında Universitario

31 Aralık 2019 yılında San Luis

1 Ocak 2020 yılında Universitario

Nelson Cabanillas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Cabanillas şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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