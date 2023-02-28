Nelson Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nelson Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nelson Da Silva 25 Ağustos 1996 tarihinde Andalgalá şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin,Brezilya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nelson Da Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hugo Gaona yapmaktadır. Nelson Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nelson Da Silva'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nelson Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nelson Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Villa Cubas
1 Temmuz 2016 yılında All Boys
1 Temmuz 2017 yılında Club Flandria
1 Temmuz 2019 yılında Inter
6 Kasım 2020 yılında Juve. Antoniana
22 Şubat 2021 yılında Sp. Peñarol
1 Ocak 2022 yılında Olimpo
1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC
Nelson Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nelson Da Silva şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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