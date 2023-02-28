Nelson Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Espinoza 22 Eylül 1995 tarihinde Doñihue şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Francisco Espinoza Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Espinoza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nelson Espinoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nelson Espinoza'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelson Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Espinoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson Espinoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Espinoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2017 yılında San Luis

31 Aralık 2018 yılında U. de Chile

15 Ocak 2019 yılında Magallanes CF

31 Aralık 2019 yılında U. de Chile

12 Mart 2021 yılında O'Higgins

31 Aralık 2021 yılında U. de Chile

21 Şubat 2022 yılında Copiapó

31 Aralık 2022 yılında U. de Chile

1 Ocak 2023 yılında Copiapó

Nelson Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Espinoza şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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