Nelson Guaiquil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Guaiquil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Guaiquil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nelson Guaiquil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nelson Guaiquil 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nelson Guaiquil Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Huachipato FC U20 futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Nelson Guaiquil'nin Huachipato FC U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nelson Guaiquil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nelson Guaiquil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nelson Guaiquil şuan Huachipato FC U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.