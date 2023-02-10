Nelson İnsfran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson İnsfran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson İnsfran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson İnsfran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson İnsfran 24 Mayıs 1995 tarihinde Clorinda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson İnsfran Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nelson İnsfran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nelson İnsfran'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nelson İnsfran Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nelson İnsfran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson İnsfran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson İnsfran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Gimnasia

24 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

3 Ağu 2022 yılında Gimnasia

4 Ağu 2022 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia

Nelson İnsfran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson İnsfran şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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