Nelson İshiwatari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson İshiwatari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson İshiwatari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson İshiwatari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson İshiwatari 10 Mayıs 2005 tarihinde --, Kyoto şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 石渡 ネルソン şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson İshiwatari Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nelson İshiwatari'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Nelson İshiwatari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson İshiwatari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson İshiwatari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson İshiwatari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Cerezo Osaka

Nelson İshiwatari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson İshiwatari şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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