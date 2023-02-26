Nelson Ladzagla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Ladzagla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Ladzagla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Ladzagla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Ladzagla 16 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Ladzagla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nelson Ladzagla'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelson Ladzagla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Ladzagla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nelson Ladzagla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Ladzagla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Kasım 2016 yılında Al-Hilal Obeid

20 Temmuz 2019 yılında Al-Merrikh SC

1 Temmuz 2020 yılında Al-Hilal Obeid

22 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Nelson Ladzagla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Ladzagla şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.