Nelson Okeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Okeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Okeke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Okeke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Okeke 25 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Okeke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Nelson Okeke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 4 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Nelson Okeke'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nelson Okeke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Okeke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nelson Okeke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Okeke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Kasım 2020 yılında Sparta Praha B

Nelson Okeke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Okeke şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.