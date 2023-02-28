Nelson Rebolledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Rebolledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Rebolledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Rebolledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Rebolledo 14 Kasım 1985 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Arnoldo Rebolledo Tapia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Rebolledo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini L_A Soccer Planet yapmaktadır. Nelson Rebolledo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rangers de Talca futbol takımında oynamaktadır. Rangers de Talca takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nelson Rebolledo'nin Rangers de Talca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelson Rebolledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Rebolledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nelson Rebolledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Rebolledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Curicó Unido

1 Ocak 2007 yılında San Luis

1 Ocak 2008 yılında Huachipato

1 Temmuz 2011 yılında U. de Chile

1 Ocak 2012 yılında O'Higgins

31 Aralık 2012 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2013 yılında CD Iquique

26 Mayıs 2014 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2014 yılında AC Barnechea

1 Temmuz 2015 yılında Curicó Unido

1 Ocak 2019 yılında Wanderers

1 Ocak 2020 yılında Rangers Talca

22 Şubat 2021 yılında Copiapó

8 Şubat 2023 yılında Rangers Talca

Nelson Rebolledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Rebolledo şuan Rangers de Talca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.