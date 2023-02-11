Nelson Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Romero 21 Mayıs 1987 tarihinde Frias şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nelson David Romero Neyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Romero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nelson Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Nelson Romero'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelson Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nelson Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2011 yılında S. Lorenzo Alem

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2012 yılında S. Lorenzo Alem

1 Temmuz 2015 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2018 yılında Chaco For Ever

30 Haziran 2019 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2019 yılında CA Güemes

31 Aralık 2021 yılında CA Mitre

Nelson Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Romero şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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