Nelson Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelson Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelson Sepulveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelson Sepulveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelson Sepulveda 22 Ocak 1992 tarihinde Santiago şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nelson Alejandro Sepúlveda Moya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelson Sepulveda Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nelson Sepulveda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nelson Sepulveda'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelson Sepulveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelson Sepulveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nelson Sepulveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelson Sepulveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Cobresal

2 Şubat 2019 yılında Melipilla

4 Ocak 2022 yılında Cobresal

Nelson Sepulveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelson Sepulveda şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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