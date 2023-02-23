Nelut Rosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelut Rosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nelut Rosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nelut Rosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nelut Rosu 5 Temmuz 1993 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Neluţ Stelian Roşu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nelut Rosu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Nelut Rosu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nelut Rosu'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nelut Rosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nelut Rosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nelut Rosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nelut Rosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Luceafarul

10 Şubat 2013 yılında Concordia

30 Haziran 2013 yılında Luceafarul

1 Temmuz 2013 yılında Concordia

14 Ocak 2015 yılında FC Botosani

30 Haziran 2015 yılında Concordia

1 Temmuz 2015 yılında CFR Cluj

31 Aralık 2015 yılında Concordia

25 Ocak 2017 yılında FC Viitorul

4 Temmuz 2017 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2019 yılında Gaz Metan

6 Ağustos 2020 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2021 yılında FC Voluntari

18 Ocak 2022 yılında Concordia

30 Haziran 2022 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2022 yılında FC Dinamo

Nelut Rosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nelut Rosu şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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