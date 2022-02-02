Nema ne demek, TDK'ya göre Nema kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nema ne demek? Nema TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nema kelimesi. Peki nema ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nema nedir, nema kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nema kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nema kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nema kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyüme, gelişme, çoğalma

- Faiz, ürem

