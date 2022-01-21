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Nemalanma ne demek, TDK'ya göre Nemalanma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nemalanma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nemalanma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nemalanma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nemalanma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nemalanma ne demek, TDK'ya göre Nemalanma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nemalanma ne demek? Nemalanma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nemalanma kelimesi. Peki nemalanma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nemalanma nedir, nemalanma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NEMALANMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nemalanma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nemalanma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nemalanmak işi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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