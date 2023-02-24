Nemanja Andjusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Andjusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Andjusic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Andjusic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Andjusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Andjusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Andjusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Andjusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Andjusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Andjusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Andjusic 17 Ekim 1996 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Anđušić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Andjusic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Nemanja Andjusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nemanja Andjusic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Andjusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Andjusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nemanja Andjusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Andjusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2013 yılında Leotar Trebinje

14 Şubat 2014 yılında Sarajevo U19

8 Temmuz 2014 yılında FK Sarajevo

16 Temmuz 2015 yılında Travnik

1 Ocak 2016 yılında FK Sarajevo

11 Ocak 2016 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2016 yılında FK Sarajevo

12 Ocak 2018 yılında Celik Zenica

1 Haziran 2018 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2018 yılında Mladost Kakanj

3 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor

2 Eylül 2019 yılında Balıkesirspor

3 Ağustos 2020 yılında Trabzonspor

25 Eylül 2020 yılında Velez Mostar

Nemanja Andjusic kimdir

Nemanja Andjusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Andjusic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Andjusic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Nemanja Andjusic nereli

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