Nemanja Andric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Andric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Andric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Andric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Andric 13 Haziran 1987 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Heмaњa Aндpић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Andric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Andric, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Andric'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Andric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Andric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Andric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Andric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Rad Belgrad

18 Temmuz 2012 yılında ETO FC Győr

6 Şubat 2015 yılında Újpest FC

30 Haziran 2015 yılında ETO FC Győr

31 Ağu 2015 yılında Újpest FC

14 Temmuz 2017 yılında Balmazújváros

30 Ağu 2018 yılında ETO FC Győr

4 Ağu 2020 yılında Kaposvár

14 Temmuz 2021 yılında Kolubara

Nemanja Andric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Andric şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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