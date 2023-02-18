Nemanja Andrijanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Andrijanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Andrijanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Andrijanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Andrijanic 9 Aralık 1999 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Андријанић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Andrijanic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Nemanja Andrijanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Andrijanic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Andrijanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Andrijanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Andrijanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Andrijanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Napredak

14 Temmuz 2020 yılında Sloga Kraljevo

1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

20 Ocak 2022 yılında Zelez. Pancevo

27 Temmuz 2022 yılında Vrsac

1 Ocak 2023 yılında Zelez. Pancevo

Nemanja Andrijanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Andrijanic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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