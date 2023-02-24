Nemanja Antonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Antonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Antonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Antonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Antonov 6 Mayıs 1995 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Антонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Antonov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Antonov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 24 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nemanja Antonov'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Antonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Antonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nemanja Antonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Antonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında OFK Belgrad

8 Temmuz 2015 yılında Grasshoppers

30 Ağustos 2017 yılında Partizan

30 Haziran 2018 yılında Grasshoppers

5 Şubat 2019 yılında Mouscron

24 Eylül 2020 yılında Újpest FC

Nemanja Antonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Antonov şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nemanja Antonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Belgrad

Sırbistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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