Nemanja Belic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Belic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Belic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Belic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Belic 24 Nisan 1987 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Белић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Belic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Belic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 8 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Nemanja Belic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Belic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/n__33__b/

Nemanja Belic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Belic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nemanja Belic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Belic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Palilulac

31 Aralık 2008 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2009 yılında Radnicki Obrenovac

30 Haziran 2010 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2010 yılında Radnicki Obrenovac

1 Ocak 2012 yılında Donji Srem

1 Temmuz 2015 yılında Metalac

8 Ağu 2017 yılında Čukarički

Nemanja Belic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Belic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.