Nemanja Bilbija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Bilbija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Bilbija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Bilbija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Bilbija 2 Kasım 1990 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Bilbija Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nemanja Bilbija, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nemanja Bilbija'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Bilbija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Bilbija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nemanja Bilbija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Bilbija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Vojvodina

1 Ocak 2012 yılında B. Banja Luka

30 Haziran 2012 yılında Vojvodina

31 Ocak 2013 yılında B. Banja Luka

30 Haziran 2013 yılında Vojvodina

29 Ağustos 2013 yılında FK Sarajevo

14 Temmuz 2015 yılında RNK Split

11 Şubat 2016 yılında Zrinjski Mostar

4 Ocak 2019 yılında Gangwon FC

23 Ocak 2020 yılında Zrinjski Mostar

Nemanja Bilbija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Bilbija şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nemanja Bilbija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Borac Banja Luka (-2009)

Bosna-Hersek takımında 8 numaralı formasıyla 29 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 8 gol atmıştır.

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