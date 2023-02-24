Nemanja Boeovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Boeovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Boeovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Boeovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Boeovi 26 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Boeovi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Boeovi'nin FK Podgorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Boeovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Boeovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Boeovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Boeovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2020 yılında Mladost DG

15 Haziran 2021 yılında Podgorica U19

9 Ağustos 2021 yılında Mladost DG

1 Ocak 2022 yılında Podgorica U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Podgorica

Nemanja Boeovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Boeovi şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Boeovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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