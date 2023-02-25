Nemanja Bosancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Bosancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Bosancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Bosancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Bosancic 1 Mart 1995 tarihinde Priština şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Босанчић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Bosancic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Nemanja Bosancic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Bosancic'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Bosancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Bosancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Bosancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Bosancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FK Indjija

31 Ağustos 2017 yılında Borac Cacak

13 Şubat 2018 yılında FK Berane

1 Temmuz 2018 yılında FK Indjija

28 Temmuz 2020 yılında Kolubara

1 Ocak 2021 yılında Struga

26 Temmuz 2022 yılında FC Lahti

30 Ağustos 2022 yılında DL Pro

Nemanja Bosancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Bosancic şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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