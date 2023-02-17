Nemanja Cavnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Cavnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Cavnic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Cavnic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Cavnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Cavnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Cavnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Cavnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Cavnic 5 Eylül 1995 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Cavnić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Cavnic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Nemanja Cavnic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Cavnic'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Cavnicboyu ve yaşı kaç

Nemanja Cavnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Cavnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nemanja Cavnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Cavnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Zeta Golubovac

27 Temmuz 2018 yılında Fremad Amager

1 Temmuz 2021 yılında HB Köge

Nemanja Cavnic kimdir

Nemanja Cavnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Cavnic şuan HB Köge takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Zeta Golubovac (bis 12/2013)

Nemanja Cavnic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Nemanja Cavnic nereli

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