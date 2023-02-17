Nemanja Celic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Celic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Celic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Celic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Celic 26 Nisan 1999 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Čelić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Celic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Nemanja Celic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Celic'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Celic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Celic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nemanja Celic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Celic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2011 yılında Pasching Alt.

1 Temmuz 2013 yılında FAL U15

1 Temmuz 2014 yılında FAL U16

1 Temmuz 2015 yılında FAL U18

1 Ocak 2017 yılında Pasching/LASK

1 Temmuz 2018 yılında LASK

1 Temmuz 2019 yılında Juniors OÖ

13 Ağu 2020 yılında WSG Tirol

19 Temmuz 2021 yılında Darmstadt 98

1 Temmuz 2022 yılında LASK

30 Haziran 2023 yılında Darmstadt 98

Nemanja Celic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Celic şuan LASK takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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