Nemanja Covic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Covic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Covic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Covic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Covic 18 Haziran 1991 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Човић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Covic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nemanja Covic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 5 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Covic'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Covic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Covic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nemanja Covic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Covic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Proleter

1 Şubat 2010 yılında Parma U19

1 Temmuz 2010 yılında Proleter

30 Haziran 2011 yılında Parma U19

1 Temmuz 2011 yılında Vojvodina

1 Ağustos 2011 yılında Spartak

26 Temmuz 2013 yılında Donji Srem

3 Nisan 2014 yılında Yelimay

1 Ağustos 2014 yılında Proleter

23 Şubat 2015 yılında Soligorsk

1 Ocak 2016 yılında Proleter

5 Nisan 2016 yılında FK Minsk

10 Şubat 2017 yılında PAS Lamia

31 Mart 2017 yılında FK Minsk

28 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2018 yılında Proleter

2 Temmuz 2019 yılında Vojvodina

5 Nisan 2022 yılında KS FC

Nemanja Covic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Covic şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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