Nemanja Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Cvetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Cvetkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Cvetkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Cvetkovic 3 Ocak 1996 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Цветковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Cvetkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Cvetkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Cvetkovic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Cvetkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Cvetkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Cvetkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Cvetkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Čukarički

22 Şubat 2017 yılında BASK Belgrad

30 Haziran 2017 yılında Čukarički

3 Ağustos 2017 yılında Jedinstvo Uzice

14 Ağustos 2018 yılında Kolubara

1 Temmuz 2021 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

Nemanja Cvetkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Cvetkovic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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